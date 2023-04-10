Знаменитости 10 апреля 2023, 08:31 Актриса дубляжа Елена Шульман перед смертью заступилась за сбившего ее водителя «78.ru»: актриса Шульман до гибели в ДТП заявила о невиновности водителя троллейбуса РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге под колеса троллейбуса попала актриса дубляжа Елена Шульман. Перед смертью она заявила женщине-водителю, что та не виновна в ДТП, рассказал сайт «78.ru».

Авария случилась на Загородном проспекте вечером 7 апреля. Актриса решила обойти людей на остановке, вышла на дорогу перед подъезжающим троллейбусом, и он ее сбил. Водитель, по информации издания, выбежала к пострадавшей и успела с ней поговорить. Елена Шульман заявила, что женщина не виновата в ДТП, а та в ответ попросила ее выжить.

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Актрису госпитализировали с многочисленными травмами и переломами, утром 9 апреля она умерла, заявили в студии озвучивания Red Head Sound. Коллеги организовали сбор помощи ее семье.

Елена Шульман сотрудничала с «Ленфильмом», студией «Нева-фильм» и ТРК «Пятый канал», озвучила 656 фильмов и сыграла в 56 картинах. Ее голосами в русскоязычных версиях фильмов говорили Кирстен Данст, Моника Белуччи и Джулия Робертс.