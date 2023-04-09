Происшествия 09 апреля 2023, 13:58 Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в ДТП в Петербурге

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Актриса и режиссер дубляжа Елена Шульман погибла под колесами автобуса в Петербурге, сообщил источник «Известий». Авария случилась на Загородном проезде вечером 8 апреля.

По данным студии озвучания Red Head Sound, Шульман стояла на остановке, и в нее въехал автобус. Женщина получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали, но не спасли. В сообщении студии в группе «ВКонтакте» отмечается, что завтра, 10 апреля, Елене исполнилось бы 54 года. Ее смерть назвали огромной потерей для киноиндустрии.

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Шульман за свою карьеру озвучила 656 фильмов, сыграла еще в 56, а также стала режиссером дубляжа в 46 фильмах. Сотрудничала с «Ленфильмом», студией «Нева-фильм», ТРК 5 канал. В иностранных фильмах и сериалах Елена Шульман озвучивала таких известных актрис, как Моника Белуччи, Кирстен Данст, Джулия Робертс.