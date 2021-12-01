Актриса Бри Ларсон показала свою тренировку для съемок в новом фильме

Актриса Бри Ларсон выложил в Instagram видео, на котором она тренируется для съемок второй части «Капитана Марвела». Об этом сообщило РИА ФАН.

Фильм сейчас в процессе съемок, поэтому Ларсон поддерживает физическую форму.

На видео она отжимается, при этом обмотав себя цепями, которые дают дополнительную тяжесть.

«Ничто не поражает так сильно, как лязгающий звук цепей, обернутых вокруг вашего тела», — написала актриса Ларсон.

По данным CinemaBlend, физическая подготовка ей нужна для исполнения роли супергероя. Актриса оборудовала домашний тренажерный зал, в котором регулярно тренируется.

Ранее Marvel нашла актрису на роль Мисс Марвел для одноименного сериала Disney+. Ею станет 18-летняя Иман Веллани. Компания не хотела менять образ героини из комиксов в своей киновселенной, и потому долго искала подходящую актрису. Мисс Марвел, согласно комиксам, — это девушка пакистанского происхождения.

Эта главная роль в проекте станет дебютом в кино для 18-летней Иман Веллани. До этого девушка была членом молодежного жюри на кинофестивале в Торонто в прошлом году, но актрисой не работала.