На роль Мисс Марвел впервые выбрали мусульманку

Marvel нашла актрису на роль Мисс Марвел для одноименного сериала Disney+. Ею станет 18-летняя Иман Веллани. Компания не хотела менять образ героини из комиксов в своей киновселенной, и потому долго искала подходящую актрису. Мисс Марвел, согласно комиксам, — это девушка пакистанского происхождения.

О том, что супергероиню Камалу Хан, более известную как Мисс Марвел, сыграет Иман Веллани, сообщил Deadline.

Эта главная роль в проекте станет дебютом в кино для 18-летней Иман Веллани. До этого девушка была членом молодежного жюри на кинофестивале в Торонто в прошлом году, но актрисой не работала.

Согласно комиксам, Мисс Марвел может менять размеры отдельных частей своего тела. В киновселенной Marvel она станет первой супергероиней-мусульманкой.

Сериал о Мисс Марвел должен выйти на Disney+ в 2021 году. Над проектом будут работать Адиль Эль Арби и Билал Фарра, а также Шармин Обаид-Чиной и Мира Менон.

В начале сентября стало известно, что фильмы Marvel останутся без Железного человека. Роберт Дауни-младший больше не появится в проектах киновселенной. Слухи о его роли в новой ленте «Черная Вдова» так и остались слухами. Актер заявил о своем уходе из проектов этой киновселенной ведущему подкаста SmartLess Джейсону Бейтману. Таким образом Дауни-младший ответил на прямой вопрос о том, на какой стадии находится его работа с Marvel.