Знаменитости 10 апреля 2024, 02:58 Актриса Блейк Лайвли появилась на публике в колье с жемчугом вместо бюстгальтера РИА «Новости»

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Прилетевшая на съемки в Италию американская актриса Блейк Лайвли облачилась в откровенный белый костюм, в котором бюстгальтер ей заменило жемчужное колье. Кадры с ней опубликовало издание Daily Mail.

Актрису подловили папарацци, когда она находилась на съемочной площадке фильма «Простая просьба-2». Лайвли появилась на публике в откровенном образе.

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Она предстала в стильном белом костюме, состоящем из широких брюк и укороченного жакета с завышенной талией. При этом он оказался без спинки, которую заменили жемчужные нити. На груди она также разместила несколько жемчужных ожерелий, заменивших ей, вероятно, еще и бюстгальтер.

Свой образ она дополнила широкополой шляпой в тон и круглыми солнцезащитными очками. Стилисты собрали ей волосы в хвост, а визажисты сделали нюдовый макияж.

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