10 апреля 2024, 02:58
Актриса Блейк Лайвли появилась на публике в колье с жемчугом вместо бюстгальтера
Прилетевшая на съемки в Италию американская актриса Блейк Лайвли облачилась в откровенный белый костюм, в котором бюстгальтер ей заменило жемчужное колье. Кадры с ней опубликовало издание Daily Mail.
Актрису подловили папарацци, когда она находилась на съемочной площадке фильма «Простая просьба-2». Лайвли появилась на публике в откровенном образе.
Реклама
Она предстала в стильном белом костюме, состоящем из широких брюк и укороченного жакета с завышенной талией. При этом он оказался без спинки, которую заменили жемчужные нити. На груди она также разместила несколько жемчужных ожерелий, заменивших ей, вероятно, еще и бюстгальтер.
Свой образ она дополнила широкополой шляпой в тон и круглыми солнцезащитными очками. Стилисты собрали ей волосы в хвост, а визажисты сделали нюдовый макияж.
Ранее возлюбленная актера Джейсона Стетхэма модель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила вечеринку в честь 40-летия бренда Dolce & Gabbana в прозрачном платье и чулках.
США
Италия
Одежда
Голливуд
Фильмы
Актеры
Реклама
Реклама