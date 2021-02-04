Актриса Алиса Фрейндлих вылечилась от COVID-19

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вылечилась от COVID-19. Актриса пока останется в больнице.

При положительной динамике ее могут вскоре выписать. Об этом сообщили ТАСС в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

«Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная и, если так будет продолжаться, ее скоро выпишут. Мы все очень этого ждем», — рассказали в театре.

В клиническую больницу №122 имени Соколова в Санкт-Петербурге 86-летняя Алиса Фрейндлих попала в конце декабря с COVID-19. В течение месяца она находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. По поводу ее лечения собирали консилиум с привлечением экспертов из столицы, который признал лечение народной артистки СССР правильным.

В лечебное отделение, как сообщала «Газета.ru», ее перевели 26 января.