Мир 26 февраля 2024, 01:53 Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах AFP: против Депардье подали жалобу о домогательствах в ходе съемок в 2021 году РИА «Новости»

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Актера Жерара Депардье снова обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило Французское информационное агентство (AFP).

Обвинения выдвинула художник-постановщик, которая участвовала в съемках фильма 2021 года вместе с артистом.

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«Художник-постановщик подала иск против легенды французского кино Жерара Депардье за предполагаемое сексуальное насилие во время съемок фильма 2021 года», — сказано в сообщении.

По словам женщины, она пожаловалась в прокуратуру Парижа. При этом полицейские не смогли подтвердить факт подачи жалобы, а адвокаты актера не прокомментировали ситуацию.

Еще об одной жалобе против Депардье стало известно 16 февраля. По предварительным данным, его бывшая ассистентка обвинила артиста в домогательствах. По ее словам, артист приставал к ней во время съемок фильма в 2014 году.