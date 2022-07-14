Актера Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге. У него нашли жидкость в легких, проблемы с сердцем и повышенную утомляемость. В больнице состояние 91-летнего мужчины стало лучше, сообщил сайту teleprogramma.pro директор артиста Вячеслав Смородинов.

Последнее время Иван Краско проводил на даче и выезжал только на спектакли. Художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков заметил, что актеру плохо, и вызвал врачей. Мужчину госпитализировали в больницу на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Он проходит обследование и лечится, в том числе лежит под капельницей.

«Уже получше себя чувствует. Врачи нашли у него жидкость в легких и некоторые проблемы с сердцем, повышенную утомляемость», — сказал директор актера.

Иван Краско останется в больнице, по крайней мере, до конца этой недели, врачи хотят понаблюдать за его состоянием. В начале года артист пережил инсульт, но вернулся к работе. Ему 91 год.