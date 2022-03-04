Народного артиста Ивана Краско выписали из реабилитационного центра

Директор народного артиста России Ивана Краско Вячеслав рассказал о его полном восстановлении после инсульта. Актера выписали из реабилитационного центра. Об этом сообщил «Пятый канал».

Сейчас артист находится в хорошем настроении и даже шутит, отметил его директор. Домашнее восстановление поможет Краско быстрее вернуться в театр, написала «Газета.ru».

«Тяжеловато ему, конечно, даются роли в театре, которые он в последнее время играл. Пока под вопросом у него роль в музыкальном спектакле „Я вернулся в мой город“. У него там небольшая роль в конце. Сейчас он дома немножко восстановится, и посмотрим, как дальше с театром у него дела будут», — заключил Вячеслав Смородинов.