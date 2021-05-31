Актера Александра Збруева увезли на скорой

Советскому и российскому актеру Александру Збруеву понадобилась помощь медиков, сообщил «360» источник в экстренных службах. Артиста увезли на платной скорой, от госпитализации бесплатной он отказался.

Збруев вызвал врачей из-за высокого давления: тонометр показал 190 на 110. Городские медики не стали забирать актера в больницу.

По словам источника, Збруева вывезла платная скорая помощь.

В больницу, заявило РИА «Новости» в Теlеgrаm со ссылкой на театр «Ленком», актер лег на плановое обследование.

Александру Збруеву 83 года. Телезрителю он известен по многим фильмам, среди которых — «Ты у меня одна», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Большая перемена» и другие.

Зимой 2021 года актера госпитализировали с пневмонией. Проведенная компьютерная томография легких показала поражение 16%. Чувствовал Збруев себя нормально.