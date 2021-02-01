Директор «Ленкома» рассказал о состоянии Александра Збруева

По его словам, накануне у актера поднималось давление.

«Успокойте, пожалуйста, поклонников таланта замечательного артиста Александра Збруева. Он находится дома, репетиций у него пока нет, он отдыхает. У него немного поднималось давление, но сейчас Александр Викторович чувствует себя нормально», — заявил он.

Накануне СМИ сообщили о срочной госпитализации артиста с пневмонией. Эту информацию Александр Збруев подтвердил в беседе с журналистами. Он пояснил, что заболел четыре дня назад и только на пятый день попал в больницу.

По его словам, проведенная компьютерная томография легких показала поражение 16%. Александр Збруев отметил, что чувствует себя вполне нормально, температура у него спала. На вопрос о том, когда его выпишут, он ответить затруднился, пояснив, что врачи следят за его состоянием.

Народный артист РСФСР Александр Збруев в разговоре с Lifе подтвердил сообщения о том, что он повторно госпитализирован с пневмонией. Актер рассказал, что чувствует себя нормально.