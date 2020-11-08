Актера Александра Петров назвали «животным»

Режиссер Александр Войтинский признался, что на съемочной площадке Александр Петров ведет себя как «животное». Он работал с актером над сериалом «Метод-2».

«Обычно мы подбираем красивые слова — харизма, талант, интуиция. Но если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час не отрываясь на него смотреть», — рассказал Войтинский сайту Teleprogramma.pro.

Режиссер добавил, что Петров всегда скрупулезно работает над своей ролью в кино или сериале. Войтинский уверен: актер — умный и амбициозный человек.

Александр Петров вошел в тройку главных актеров десятилетия — он занял второе место. Лидером рейтинга признали актера Данилу Козловского. На третьем месте оказался Петр Федоров. Также в десятке: Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович. Рейтинг составляли специалисты сайта «Бюллетень кинопрокатчика». Они учитывали проекты артистов с 1 января 2010 по 31 декабря 2019 год.