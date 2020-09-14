Назван главный российский актер десятилетия

35-летний актер возглавил рейтинг благодаря большому количеству главных ролей. Он также активно участвовал в рекламных кампаниях фильмов.

В тройке также оказались артисты Александр Петров и Петр Федоров. В десятку главных актеров вошли Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.

Авторы рейтинга при ранжировании артистов учитывали общее число их проектов и главных ролей, участие в рекламных кампаниях картин, различные номинации на фестивалях и кинопремиях, публичность и количество подписчиков в соцсетях.

Эксперты учитывали фильмы, вышедшие в прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года, со сборами более десяти миллионов рублей, а также проекты, за участие в которых работа актера была отмечена наградой в категориях «Лучший актер» или «Лучший актер второго плана».