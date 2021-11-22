Актер Жигунов пожаловался на угрозы после иска об авторских правах

Сергей Жигунов столкнулся с угрозами в свой адрес после того, как подал в суд на кинокомпанию «Амедиа». Актер захотел доказать свою причастность к созданию сериала «В парке Чаир». Об этом он рассказал «СтарХиту».

«После длительных и ничем не закончившихся переговоров я был вынужден направить досудебную претензию в адрес „Амедиа“. Ответ пришел неожиданный: за то, что я подаю в суд, мне угрожают прокуратурой», — поделился Жигунов.

По его словам, он реально опасается тюрьмы, так как в нынешние времена бывает всякое. Актер предположил, что эти угрозы либо новое слово в юриспруденции, либо проявления корпоративной этики кинокомпании в переговорах с партнерами. Он уточнил, что речь идет о возможном обвинении его в клевете.

Как отметило издание, Жигунов после неудавшейся попытки решить все миром потребовал признать себя соавтором сценария сериала «В парке Чаир» и запретить использовать его в производстве. «СтарХит» сообщил, что съемки многосерийного фильма закончились в октябре. Сейчас сериал монтируют, однако из-за разгоревшегося скандала есть риск, что зрители его не увидят.