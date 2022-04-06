Актер Ван Дамм получил дипломатический паспорт Конго

Голливудский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго (ДРК). Об этом сообщил конголезский новостной портал «Политико».

«Я благодарю Конго за тот прием, который мне здесь с большой любовью оказан. Звание посла поможет мне мобилизовать международную помощь в целях содействия молодежи, спорту и дикой природе Конго», — заявил 61-летний актер во время торжественной церемонии.

Дипломатический паспорт был вручен Ван Дамму заместителем министра иностранных дел станы Сами Адубанго от имени и по поручению президента Конго Феликса Чисекеди.

Ван Дамм пользуется в Конго большой популярностью. Этому способствует легенда о том, что Жан-Клод родился на юго-востоке страны, в городе Лубумбаши. По официальным данным, будущий актер родился в Брюсселе, несмотря на то, что его родители действительно посещали конголезскую провинцию Верхняя Катанга.

Ван Дамм прославился в мире кинематографа как мастер боевых искусств. На его счету более 50 фильмов.

Ранее стало известно, что Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа от усыпления.