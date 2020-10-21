Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа от усыпления. Видео

Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм, ставший популярным благодаря многочисленным боевикам, смог уберечь от усыпления трехмесячного щенка породы чихуахуа. Смерть грозила собачке из-за неправильно оформленных документов.

Как стало известно изданию The Guardian, щенок по имени Рая попал в Норвегию из Болгарии в сентябре с поддельным паспортом. Норвежские чиновники не смогли ее оформить по всем правилам и попытались вернуть щенка обратно. Но Болгария отказалась принять животное из опасений нарушить правила ЕС по транспортировке животных.

Раю по законам Норвегии должны были неминуемо усыпить до 20 октября, но в историю вмешался Ван Дамм. Он опубликовал в Сети видео, на котором держал на руках собственную собачку такой же породы.

«Я прошу, пожалуйста, по случаю моего дня рождения, измените ваше решение. Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги… Но это не должно убить маленького щенка чихуахуа», — обратился он к болгарским властям.

В Софии решили пойти навстречу звезде боевиков и принять щенка обратно. Рая пройдет медицинское освидетельствование и получит хорошие документы. После чего ее передадут новым хозяевам.

Явор Гечев из организации по защите прав животных «Четыре лапы» оценил гибкость болгарских властей. Но призвал их жестче контролировать незаконных заводчиков и торговцев животных.

«Экспорт домашних животных из Восточной Европы в Западную и Северную — прибыльный бизнес», — напомнил он.

Аналогичная история случилась в мае 2018 года с коровой по имени Пенка. Бесхозное животное бродило на границе Болгарии и Сербии. Ее должны были умертвить, но вмешались зоозащитники и сэр Пол Маккартни.