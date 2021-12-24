Актер Том Холланд заявил, что ему понравилось работать с Эндрю Гарфилдом и Тоби Магуайром

Актер Том Холланд рассказал, каково ему было работать с коллегами Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом. Вместе они снимались в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ScreenRant.

Фильм уже успели признать одним из самых успешных блокбастеров Marvel. Ранее Магуайр и Гарфилд играли роль Питера Паркера. На протяжении последних фильмов эту нишу занимал Холланд. Актер подчеркнул, что Тоби Магуайер с радостью вернулся к своей старой роли, так как этот фильм оказал большое влияние на его карьеру и жизнь.

По словам Холланда, для Гарфилда картина стала «способом примириться с Человеком-пауком». Он отметил также, что получил удовольствие от съемок с коллегами.

«Работать с ним было такой привилегией. Я знаю, что это много для него значило», — завил он.

Ранее кассовые сборы нового «Человека-паука» в России превысили миллиард рублей. В США же еще до выходных фильм заработал 121 миллион долларов.