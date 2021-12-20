Кассовые сборы нового «Человека-паука» в России превысили миллиард рублей

Третий по счету фильм о супергерое Человеке-пауке «Нет пути домой» в российском прокате уже собрал более миллиарда рублей. Об этом сообщили на сайте ЕАИС.

В Штатах, по данным The Hollywood Reporter, еще до выходных «Человек-паук: Нет пути домой» заработала 121 миллион долларов.

Третий фильм о Человеке-пауке с участием Тома Холланда стал также крупнейшей в истории декабрьской премьерой.

«Человек-паук: Нет пути домой», по подсчетам аналитиков, может за выходные в США перевалить за отметку в 250 миллионов долларов. При этом по всему миру лента имеет все шансы собрать свыше 300 миллионов долларов, отметил Championat.com. В пандемию это станет рекордом.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» вышел в прокат 15 декабря. Супергеройская лента установила абсолютные рекорд российского проката по предпродажам билетов в пост-коронвирусный период. Третий фильм о Человеке-пауке собрал более 80 миллионов рублей до начала проката.