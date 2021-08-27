Актер Стас Садальский назвал российское кино «одноклеточным и скучным»

В российских фильмах царит вкусовщина, они стали одноклеточными и скучными. Такое мнение в беседе в порталом URA.RU выразил известный актер театра и кино Станислав Садальский, который не стал стесняться в выражениях.

«Сейчас в российском кино царит вкусовщина и угодничество начальству. Все это скучно, не интересно, потому что они одноклеточные и нет школы, актеры просто как типажи, у них пустые глаза. Не могу ничего сказать, милые личики, но личности нету», — объяснил артист.

Сам Садальский признался, что предпочитает смотреть западные сериалы. Из российских он хотел бы выделить только один — работу режиссера Константина Богомолова «Содержанки». Садальский назвал фильм «шикарным кино», а актеров просто бесподобными. Хотя не преминул отметить, что настоящее кино — это его личный YouTube-канал.

Западные сериалы, которые так популярны во многих странах, все чаще затрагивают российские темы. Эффект разорвавшейся бомбы произвела работа американской компании НВО «Чернобыль». Внимание аудитории привлек и сериал про Екатерину II «Великая». Режиссер Александр Сокуров отметил, что все дело в личности Екатерины, которая всегда была очень разносторонним человеком. Хотя на историчность картина НВО не претендует.