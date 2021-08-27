«Это коммерческий проект»: российский режиссер объяснил популярность сериала про Екатерину Великую на Западе

Второй сезон сериала «Великая», который стал очень популярным на Западе, американская компания НВО выпустит 20 ноября. Кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров рассказал «360», в чем он видит причину такого повышенного интереса к личности Екатерины II за рубежом.

Сокуров поделился, что интерес вызывают многие факты: женщина у власти сама по себе всегда выглядит неординарно. К тому же, Екатерина Великая действительно принимала активное участие в управлении страной, была очень разносторонней личностью с множеством увлечений. Все это создает очень заманчивый для изучения образ.

Режиссер также отметил, что связь государственных деятелей с европейской культурой в то время была особенно велика. Люди с детства обучались на разных языках, создавали межкультурные семьи, активно перенимали опыт западных коллег.

«Это все же воспитанники таких мощных европейских семей, домов, родов. Это очень интересно, хотя на это практически не обращают внимания ни кинематографисты, ни продюсеры — на культурные корни этих женщин», — сказал Сокуров.

Кинорежиссер поделился, что изучение таких личностей может дать простор для кинотворчества. Было бы особенно интересно исследовать, как эта европейская культура сумела расположиться внутри русских характеров. Как удавалось обмениваться опытом с теми, кто владел совсем маленькими пространствами в других государствах — и внедрять что-то на просторы настолько огромной страны, как Россия.

К сожалению, отметил Сокуров, пока личность Екатерины интересует больше продюсеров, чем самих режиссеров. Ракурс на экране получается однообразным, чувствуется, что это коммерческий, а не исторический проект.

Стоит отметить, что создатели сериала изначально не претендовали на документальность и сообщают об этом в начале каждого фильма. Эксперты в России считают, что это не настолько негативный момент. В кино, которое не объявляет о своей исторической подлинности, важны художественная составляющая, творческий подход и воображение. С этим, считают кинокритики, в сериале НВО все в порядке.