Знаменитости 28 января 2023, 21:03 Актер Рыбников враждовал с Дружининой на съемках советского фильма «Девчата» ради жены Актер Рыбникова на съемках «Девчат» враждовал с Дружининой, чтобы на роль взяли его жену РИА «Новости»

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На съемках культовой советской киноленты «Девчата» царил настоящий скандал. Сыгравший в фильме главную роль Николай Рыбников плел интриги против коллеги по съемкам Светланы Дружининой ради того, чтобы на ее роль взяли жену артиста, сообщил портал «Киноафиша».

Экранная дружба актеров превратилась во вражду вне камер. Светлана сыграла роль Анфисы. Ее героиня испытывала чувства к главному герою — передовику производства Ковригину, которого и сыграл Рыбников. Сам актер мечтал, чтобы на роль Анфисы утвердили его жену Аллу Ларионову. Поэтому актер плел интриги и открыто говорил, что Дружинина не подходит на это место. Тогда как его супруга идеально сыграет эту героиню.

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Доводы Рыбникова не восприняли всерьез. На съемки утвердили Дружинину, а зрители увидели настоящую задумку режиссера в фильме. Спустя время Ларионова извинилась перед артисткой за поведение Рыбникова.

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