Интересное 31 декабря 2022, 00:03 Нейросеть «смешала» «Звездные войны» и советские фильмы Пользователь Pikabu показал, как нейросеть объединила «Звездные войны» и советское кино Публичное достояние

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Нейросеть Midjourney «смешала» культовые советские ленты — «Кавказская пленница», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Солярис» с американскими «Звездными войнами». Пользователь Pikabu показал, что из этого получилось.

На изображениях от искусственного интеллекта важный чиновник маленького кавказского городка товарищ Саахов превратился в Дарта Вейдера, «комсомолка, спортсменка и просто красавица» Нина стала принцессой Леей, а застенчивый собиратель фольклора Шурик получил световой меч джедаев.

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Нейросеть Midjourney разработал выпускник факультета прикладной математики Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл Давид Хольц. Он запустил проект в феврале 2022 года, доступ к нему можно получить через аккаунт в мессенджере Discord. Искусственный интеллект распознает вводимый пользователем текст и переводит их в визуальные образы.

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Ранее пользователи показали, как мог бы выглядеть советский iPhone. Такую версию раритетного телефона создала нейросеть.