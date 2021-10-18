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    18 октября 2021, 16:07

    Актер из сериала «Нюхач» напал с ножом на жителя Ялты

    Mash: украинский актер Алексей Комисарук напал на жителя Ялты с ножом

    Нина Петлинова

    Украинский актер Алексей Комисарук напал с ножом на жителя Ялты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

    Актер из сериала «Нюхач» напал с ножом на жителя Ялты

    По данным канала, нападение произошло 12 октября. Пострадавший мужчина встретил знакомых, с которыми пошел в ресторан в переулке Репина в Ялте. В их числе был и актер Комисарук — в какой-то момент он напился и начал угрожать присутствующим.

    Мужчина попросил актера успокоиться, и тот ушел домой. Однако вскоре он вернулся в ресторан, принеся с собой нож. Комисарук напал на мужчину ударил его в грудь, прежде чем их разняли другие посетители ресторана. Актера задержали, правоохранители возбудили уголовное дело. Позже подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

    Алексей Комисарук известен своими ролями в российских сериалах «Нюхач», «Ловушка», «Чарли» и других. Обычно он играет роли бандитов или криминальных авторитетов.

    Ранее неизвестный напал на клирика московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине иерея Алексея Забелина на набережной Ялты. Нападавший сломал ему челюсть, а также агрессивно вел себя по отношению к сыну Забелина.