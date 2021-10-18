Актер из сериала «Нюхач» напал с ножом на жителя Ялты

Украинский актер Алексей Комисарук напал с ножом на жителя Ялты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, нападение произошло 12 октября. Пострадавший мужчина встретил знакомых, с которыми пошел в ресторан в переулке Репина в Ялте. В их числе был и актер Комисарук — в какой-то момент он напился и начал угрожать присутствующим.

Мужчина попросил актера успокоиться, и тот ушел домой. Однако вскоре он вернулся в ресторан, принеся с собой нож. Комисарук напал на мужчину ударил его в грудь, прежде чем их разняли другие посетители ресторана. Актера задержали, правоохранители возбудили уголовное дело. Позже подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Алексей Комисарук известен своими ролями в российских сериалах «Нюхач», «Ловушка», «Чарли» и других. Обычно он играет роли бандитов или криминальных авторитетов.

Ранее неизвестный напал на клирика московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине иерея Алексея Забелина на набережной Ялты. Нападавший сломал ему челюсть, а также агрессивно вел себя по отношению к сыну Забелина.