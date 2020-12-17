Актер из «Интернов» рассказал о неприязни к Асмус

По данным сайта «Утро.ру», Шаракоис рассказал, что собирался вынести мусор и попросил коллегу подержать пакет. На это Асмус ответила, что никогда в жизни не возьмет в руки пакет с мусором, заявил актер.

«С того момента я не ответил ни на одно сообщение и в принципе не вожусь больше с „прынцессами“», — заключил Шаракоис.

Ранее Асмус рассказала о самой стыдной роли. Оказалось, помимо нашумевшего фильма «Текст», актриса играла и в других откровенных киносценах.

Асмус рассказала подписчикам в Stories в Instagram, что сейчас не стала бы играть роль в фильме «Что творят мужчины». В этой комедии она снялась, когда играла в сериале «Интерны». Сцены в картине с участием актрисы были довольно откровенными.

По сюжету фильма «Что творят мужчины», герои соревнуются, кто из них соблазнит больше женщин. А Кристина Асмус играет легкомысленную девушку, которая готова на любые эксперименты ради телефона и новых ощущений. Там она часто показывает свою фигуру в нижнем белье.