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    20 октября 2020, 11:39

    Кристина Асмус рассказала о самой постыдной роли в кино

    Анастасия Калинина

    Актриса Кристина Асмус рассказала о самой стыдной роли. Оказалось, помимо нашумевшего фильма «Текст», актриса играла и в других откровенных киносценах.
    Кристина Асмус рассказала о самой постыдной роли в кино

    Асмус рассказала подписчикам в Stories в Instagram, что сейчас не стала бы играть роль в фильме «Что творят мужчины». В этой комедии она снялась, когда играла в сериале «Интерны». Сцены в картине с участием актрисы были довольно откровенными.

    По сюжету фильма «Что творят мужчины», герои соревнуются, кто из них соблазнит больше женщин. А Кристина Асмус играет легкомысленную девушку, которая готова на любые эксперименты ради телефона и новых ощущений. Там она часто показывает свою фигуру в нижнем белье.

    Также актриса сообщила, как ей удается сохранять точеную фигуру.

    «У меня бывает только два состояния: голодная диета и адский жор. Я не знаю, как есть и худеть. <…> Но этого я никому не советую: последствия очень серьезные», — поделилась Асмус.

    Ранее Кристина Асмус рассказала подписчикам, смогла бы она сняться в фильмах для взрослых. Ответ многих удивил.