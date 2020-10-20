Кристина Асмус рассказала о самой постыдной роли в кино

Актриса Кристина Асмус рассказала о самой стыдной роли. Оказалось, помимо нашумевшего фильма «Текст», актриса играла и в других откровенных киносценах.

Асмус рассказала подписчикам в Stories в Instagram, что сейчас не стала бы играть роль в фильме «Что творят мужчины». В этой комедии она снялась, когда играла в сериале «Интерны». Сцены в картине с участием актрисы были довольно откровенными.

По сюжету фильма «Что творят мужчины», герои соревнуются, кто из них соблазнит больше женщин. А Кристина Асмус играет легкомысленную девушку, которая готова на любые эксперименты ради телефона и новых ощущений. Там она часто показывает свою фигуру в нижнем белье.

Также актриса сообщила, как ей удается сохранять точеную фигуру.

«У меня бывает только два состояния: голодная диета и адский жор. Я не знаю, как есть и худеть. <…> Но этого я никому не советую: последствия очень серьезные», — поделилась Асмус.

Ранее Кристина Асмус рассказала подписчикам, смогла бы она сняться в фильмах для взрослых. Ответ многих удивил.