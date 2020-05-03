Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в пауэрлифтинге

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, сыгравший роль Григора «Горы» Клигана в известном сериале «Игра престолов», установил рекорд в становой тяге. Он смог поднять штангу весом 501 килограмм.

Предыдущий автор рекорда, британский тяжеловесу Эдди Холл, поднял штангу весом 500 кг.

Этот рекорд актер установил не на официальных соревнованиях, а в собственном зале в Исландии.

Бьернссон не раз становился призером соревнований за звание «Самый сильный человек планеты». Он одержал победу в World’s Strongest Man 2018 на Филиппинах в категории «Самый сильный мужчина». Один раз он даже поднял над головой певца Эда Ширана.

Ранее сообщалось, что Хафтор Бьернссон женился на миниатюрной девушке — Instagram-модели Келси Хенсон. Келси и «Гора» опубликовали совместный снимок со своей свадьбы в Instagram.