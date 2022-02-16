Актер Иван Краско попал в реабилитационный центр после инсульта

Народный артист Иван Краско помещен в реабилитационный центр после перенесенного инсульта. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на директора артиста Вячеслава Смородинова.

По словам Смородинова, 91-летний Краско находится в реабилитационном центре ветеранов на проспекте Елизарова.

«Ну, конечно, состояние у него — после инсульта оклематься никак толком он не может. Поэтому есть у него жалобы и на походку, на ногу, и на зрение», — сообщил директор артиста.

Он добавил, что в реабилитационном центре Краско ставят капельницы, также артист проходит специальные процедуры. Ему прописаны массажи и занятия в тренажерном зале. Краско отправлен в реабилитационный центр на 21 день, отметил Смородинов, актер уже пробыл там неделю.

«Такого, чтобы критического — ничего нет. Просто и возраст уже. Конечно, ему сейчас нужно немного прокапаться, восстановиться функции, чтобы нога ходила, восстановить силы», — добавил директор артиста.

В сентябре 2021 года Ивана Краско выписали из больницы после инсульта. Тогда Смородинов отмечал, что актер чувствует слабость, но намерен поскорее вернуться на сцену.