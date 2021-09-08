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    08 сентября 2021, 19:17

    «Будто не свои ноги, такая тяжесть»: Иван Краско рассказал о самочувствии после больницы

    Полина Гребенщикова

    Ивана Краско выписали из больницы после перенесенного им инсульта. С директором народного артиста поговорил kp.ru.

    «Будто не свои ноги, такая тяжесть»: Иван Краско рассказал о самочувствии после больницы

    По словам директора Краско Вячеслава Смородинова, актер до сих пор чувствует слабость.

    «Если дословно, то говорит: „Будто не свои ноги, такая тяжесть!“. В общем, последствия ощутимы после инсульта, стало гораздо хуже. Чувствует, что организм по-другому себя ведет», — сказал Смородинов.

    Несмотря на это, актер стремится поскорее вернуться на сцену. Кроме того, после пережитого он принял решение больше не курить и не употреблять алкоголь.