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    22 сентября 2020, 17:31

    Актер Эдди Редмэйн сообщил о продолжении съемок «Фантастических тварей»

    Полина Петрова

    Британский актер Эдди Редмэйн в беседе с изданием CinemaBlend сообщил о возобновлении съемок третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают».
    Актер Эдди Редмэйн сообщил о продолжении съемок «Фантастических тварей»

    Редмэйн рассказал, что съемки проходят в абсолютно другом формате и по новым правилам. Он отметил, что команда соблюдает все необходимые в период распространения коронавирусной инфекции меры безопасности. Например, все используют средства личной защиты, информирует «Газета.ru».

    «Нам регулярно делают тесты и мы носим маски», — уточнил артист.

    Отмечается, что мировая премьера фильма состоится в ноябре будущего года.

    Ранее стало известно о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» после 11 сезона. В него войдут 24 эпизода вместо стандартных 16 серий. Изначально новые серии задумывали представить осенью текущего года. Премьеру отложили по причине пандемии COVID-19. По информации журналистов, сценаристам пришлось общаться с актерами в режиме онлайн. Команда призналась, что в период непростой эпидемиологической ситуации в мире проводить съемки стало гораздо сложнее.

    Новости SMI.FM