Актер Эдди Редмэйн сообщил о продолжении съемок «Фантастических тварей»

Редмэйн рассказал, что съемки проходят в абсолютно другом формате и по новым правилам. Он отметил, что команда соблюдает все необходимые в период распространения коронавирусной инфекции меры безопасности. Например, все используют средства личной защиты, информирует «Газета.ru».

«Нам регулярно делают тесты и мы носим маски», — уточнил артист.

Отмечается, что мировая премьера фильма состоится в ноябре будущего года.

Ранее стало известно о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» после 11 сезона. В него войдут 24 эпизода вместо стандартных 16 серий. Изначально новые серии задумывали представить осенью текущего года. Премьеру отложили по причине пандемии COVID-19. По информации журналистов, сценаристам пришлось общаться с актерами в режиме онлайн. Команда призналась, что в период непростой эпидемиологической ситуации в мире проводить съемки стало гораздо сложнее.