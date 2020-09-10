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    10 сентября 2020, 12:57

    Телеканал AMC объявил о закрытии сериала «Ходячие мертвецы»

    Полина Петрова

    Телеканал AMC объявил о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» после 11 сезона. В него войдут 24 эпизода вместо стандартных 16 серий, пишет The Hollywood Reporter.
    Телеканал AMC объявил о закрытии сериала «Ходячие мертвецы»

    Уточняется, что первоначально новые серии задумывали представить осенью текущего года. Премьеру отложили по причине пандемии коронавируса. Сценаристам пришлось общаться с актерами онлайн. Команда отметила, что проводить съемки стало в разы сложнее, информирует NEWS.ru.

    Проект «Ходячие мертвецы» выходил в эфир с 2010 года.

    Новости SMI.FM