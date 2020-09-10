Телеканал AMC объявил о закрытии сериала «Ходячие мертвецы»

Уточняется, что первоначально новые серии задумывали представить осенью текущего года. Премьеру отложили по причине пандемии коронавируса. Сценаристам пришлось общаться с актерами онлайн. Команда отметила, что проводить съемки стало в разы сложнее, информирует NEWS.ru.

Проект «Ходячие мертвецы» выходил в эфир с 2010 года.