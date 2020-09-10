Телеканал AMC объявил о закрытии сериала «Ходячие мертвецы»
Телеканал AMC объявил о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» после 11 сезона. В него войдут 24 эпизода вместо стандартных 16 серий, пишет The Hollywood Reporter.
Уточняется, что первоначально новые серии задумывали представить осенью текущего года. Премьеру отложили по причине пандемии коронавируса. Сценаристам пришлось общаться с актерами онлайн. Команда отметила, что проводить съемки стало в разы сложнее, информирует NEWS.ru.
Проект «Ходячие мертвецы» выходил в эфир с 2010 года.