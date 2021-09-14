Актер Джефф Бриджес рассказал о ремиссии онкологического заболевания

Американский актер Джефф Бриджес, который лечился от онкологического заболевания, рассказал о том, что у него наступила ремиссия. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

У актера в прошлом году диагностировали лимфому. Лечение он начал сразу же. Артист уточнил, что сейчас опухоль уменьшилась «до размера крохотного шарика», и теперь он чувствует себя хорошо.

Бриджес сообщил, что он также смог вернуться к съемках в фильмах. Актер снова снимается в мини-сериале «Старик». Его премьера ожидается в следующем году.

Артист подробно рассказывал в Instagram о лечении от заболевания. Он уточнил, что регулярно ходит на компьютерную томографию, чтобы отслеживать размер опухоли.

Ранее актер Стэнли Туччи рассказал, как преодолел онкологическое заболевание. Три года назад у актера диагностировали рак языка. Опухоль у основания языка разрослась настолько сильно, что актеру пришлось временно отказаться от съемок в фильмах.

Чтобы опухоль можно было прооперировать, Туччи пришлось пройти усиленный курс химиотерапии.