Звезда «Голодных игр» Стэнли Туччи рассказал, как победил рак

Актер Стэнли Туччи рассказал, как преодолел онкологическое заболевание. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на издание Vera magazine.

Три года назад у актера диагностировали рак языка. Опухоль у основания языка разрослась настолько сильно, что актеру пришлось временно отказаться от съемок в фильмах.

Чтобы опухоль можно было прооперировать, Туччи пришлось пройти усиленный курс химиотерапии.

«У меня был зонд для кормления в течение шести месяцев. Я еле дожил до окончания школы своих близнецов», — рассказал актер.

Он добавил, что болезнь стала для него трудным испытанием не только из-за сложного и болезненного лечения, но и из-за тяжелого опыта в прошлом: первая жена актера умерла от рака груди в 2009 году.

Однако Туччи удалось победить болезнь. Он рассказал, что стал чувствовать себя значительно старше, но при этом ощущает усиленную жажду жить и работать. Лечение прошло успешно, а вероятность рецидива болезни минимальна.