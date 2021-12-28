Актер Дуэйн Джонсон подарил своей матери на Рождество белоснежный Cadillac CT5

Американский актер Дуэйн Джонсон подарил своей матери на Рождество белоснежный седан бизнес-класса Cadillac CT5. Трогательное видео артист разместил в своем аккаунте в Instagram, написало РИА ФАН.

«Я так благодарен, что могу делать такие вещи для моей мамы, у которой была по-настоящему адская жизнь. С Рождеством, мама! Мы тебя любим. Ты заслуживаешь намного большего», — написал актер.

На видеоролике видно, как Джонсон подводит 73-летнюю мать к подарку с закрытыми глазами, а затем показывает ей белый автомобиль, перевязанный красной лентой с бантом. Женщина прикрывает рот руками от удивления, а затем обнимает сына.

«Она была в шоке и рыдала внутри машины», — сообщил своим подписчикам актер. Ранее Дуэйн Джонсон преподнес матери роскошный дом.

В Соединенных штатах автомобиль Cadillac CT5 стоит около 50 тысяч долларов. Машина имеет стильный дизайн, оборудована мощным двигателем и просторным салоном.