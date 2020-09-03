Актер Дуэйн Джонсон перенес COVID-19. Болела вся его семья
О болезни Джонсон рассказал подписчикам в Instagram, опубликовав видеообращение на своей странице.
«Тесты на коронавирус моей жены Лори, двух наших маленьких дочерей и мой оказались положительными», — сказал актер.
Он заметил, что семье пришлось пройти один из самых сложных периодов в жизни. Сейчас Джонсон и все его близкие здоровы.
«Оставайтесь дисциплинированными. Повышайте свою иммунную систему. <…> Наденьте маску. <…> Заботьтесь о ближних», — призвал артист.
Дуэйн Джонсон сыграл главную роль во франшизе «Форсаж», ремейке «Джуманджи», фильмах «Разлом Сан-Андреас», «Царь скорпионов» и других.
В августе коронавирус нашли у испанского актера Антонио Бандераса. В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 6 113 359 человек. Скончались 185 707 инфицированных.