Актер Дуэйн Джонсон перенес COVID-19. Болела вся его семья

Американский актер Дуэйн Джонсон переболел COVID-19. Инфекцию подхватили и все члены его семьи — жена и две дочери. Известный под прозвищем Скала артист признался, что это был тяжелый период.

О болезни Джонсон рассказал подписчикам в Instagram, опубликовав видеообращение на своей странице.

«Тесты на коронавирус моей жены Лори, двух наших маленьких дочерей и мой оказались положительными», — сказал актер.

Он заметил, что семье пришлось пройти один из самых сложных периодов в жизни. Сейчас Джонсон и все его близкие здоровы.

«Оставайтесь дисциплинированными. Повышайте свою иммунную систему. <…> Наденьте маску. <…> Заботьтесь о ближних», — призвал артист.

Дуэйн Джонсон сыграл главную роль во франшизе «Форсаж», ремейке «Джуманджи», фильмах «Разлом Сан-Андреас», «Царь скорпионов» и других.

В августе коронавирус нашли у испанского актера Антонио Бандераса. В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 6 113 359 человек. Скончались 185 707 инфицированных.