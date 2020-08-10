Коронавирус нашли у Антонио Бандераса в день рождения

Бандерас признался подписчикам, что 10 августа, в день своего юбилея, получил положительный результат на коронавирус. Поэтому свое 60-летие актер отметит на карантине.

Помимо этого, Бандерас отметил, что чувствует небольшую усталость, а в остальном его самочувствие в норме. Актер планирует заняться на самоизоляции творчеством, а также хорошенько отдохнуть и снова начать строить планы на будущее.

В мире шоу-бизнеса Бандерас не единственный заболевший коронавирусом. В конце июля телеведущая Настя Ивлеева объявила о том, что ее семья заболела COVID-19. Но несколько дней назад Ивлеева поделилась результатами отрицательного теста на вирус.

Также коронавирусом заразилась певица Рита Дакота. У нее коронавирус обнаружили аж с третьей попытки.