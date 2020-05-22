Актер Чадов рассказал, что не планирует отмечать 40-летие

Актер рассказал, что не собирается устраивать праздник. Он решил ограничиться «символическими» посиделками «за ужином». Чадов уточнил, что сейчас находится в деревне под Тверью со своей девушкой и ее родителями.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал режим самоизоляции. По его словам в самоизоляции нет ничего хорошего, она отрицательно воздействует на всех.