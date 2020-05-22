22 мая 2020, 17:54
Актер Чадов рассказал, что не планирует отмечать 40-летие
Российскому актеру Андрею Чадову 22 мая исполняется 40 лет. Об этом сообщил ИА Nation News.
Актер рассказал, что не собирается устраивать праздник. Он решил ограничиться «символическими» посиделками «за ужином». Чадов уточнил, что сейчас находится в деревне под Тверью со своей девушкой и ее родителями.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал режим самоизоляции. По его словам в самоизоляции нет ничего хорошего, она отрицательно воздействует на всех.