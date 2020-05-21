Медведев раскритиковал самоизоляцию

В самоизоляции нет ничего хорошего. Она воздействует на всех. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village. Руководитель «Единой России» в ответ на это привел четыре тезиса.

«Изоляция — плохо, причем изоляция отрицательна для всех, это очевидно. Тезис номер два — государственные служащие не изолируются, иначе кто будет управлять», — сказал он.

Также Медведев считает минусом то, что из-за текущей ситуации не получается нормально общаться с коллегами и друзьями. По его словам, беседы в режиме онлайн не всегда получаются продуктивными. Однако зампредседателя Совбеза нашел и положительные стороны самоизоляции. Например, можно больше времени проводить с семьей.

Дмитрий Медведев дал свой прогноз и о том, каковы будут последствия пандемии. Он считает, что глобализация никуда не исчезнет, но рынки какой-то период времени будут закрыты.

«Глобальный мир останется, но он, безусловно, станет другим», — заключил он.

По состоянию на 21 мая более пяти миллионов человек на планете подхватили коронавирус. За последние сутки в России выявили еще 8849 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных в России достигло 317 554.