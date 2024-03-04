Знаменитости 04 марта 2024, 02:28 Актер Брэдли Купер признался, что ходит голым перед 6-летней дочерью Брэдли Купер заявил, что не стесняется ходить голым при дочери от Ирины Шейк РИА «Новости»

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Голливудский актер, продюсер и режиссер Брэдли Купер признался, что любит ходить по дому обнаженным, в том числе и при своей шестилетней дочери от модели Ирины Шейк. Об этом он рассказал на подкасте Armchair Expert.

Актер признался, что в его спальне ванна, туалет и кровать находятся в одной комнате, причем на этаже нет дверей. Со своей дочерью он общается даже тогда, когда находится в уборной.

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«Мы разговариваем, когда я в туалете, а она в ванне. Что интересно — я не таким вырос. Совсем», — добавил Купер.

Ведущему Даксу Шепарду актер рассказал, что он вырос в такой семье. Его отец ходил обнаженным и принимал душ вместе с сыном.

Пока неизвестно, как относится Шейк к такой привычке Купера.

В начале года вторая режиссерская работа Брэдли Купера «Маэстро» номинировалась на звание лучшего драматического фильма в Лос-Анджелесе.