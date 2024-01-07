Культура 07 января 2024, 20:05 Названы главные номинанты на американскую кинопремию «Золотой глобус» Вручение премии «Золотой глобус» пройдет в Лос-Анджелесе 7 января Скриншот трейлера «Оппенгеймер»

Читать 360tv в

Торжественная церемония вручения премии в области кино и сериалов «Золотой глобус» пройдет в воскресенье, 7 января, в Лос-Анджелесе. Это первая церемония вручения американских кинонаград в 2024 году. Как сообщили организаторы на своем сайте, местом проведения станет отель The Beverly Hilton.

На звание лучшего драматического фильма претендуют картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер», последняя работа Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», фильм французского режиссера Жюстин Трие «Анатомия падения», вторая режиссерская работа Брэдли Купера «Маэстро», картина британского режиссера Джонатана Глейзера «Зона интересов» и режиссерский дебют Селин Сон «Прошлые жизни».

Реклама

За звание лучшей комедии или мюзикла в борьбу вступят следующие фильмы: «Барби» Греты Гервиг, «Большой прыжок» Бена Аффлека, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Оставленные» Александра Пейна, «Май, декабрь» Тодда Хейнса и уже получившие «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля «Бедные — несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.

Всего премии вручат в 18 номинациях за счет введения новых категорий «Лучший стендап-комик» и «Лучшее кинематографическое и кассовое достижение».

На самое большое количество наград (восемь) претендует фильм «Барби» и его создатели. За семь наград поборются «Оппенгеймер», «Убийцы цветочной луны» и «Бедные — несчастные».

На четыре «Золотых глобуса» рассчитывают «Прошлые жизни», «Маэстро», «Май, декабрь» и Анатомия падения».

Главным ведущим церемонии станет стендап-комик и актер Джо Кой.