Знаменитости 01 апреля 2024, 18:27 Актер Бобцов раскрыл размер своей пенсии по инвалидности Актер Бобцов заявил, что получает пенсию по инвалидности в девять тысяч рублей РИА «Новости»

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На телеканале СТС 1 апреля стартует комедийный сериал «Цирк!», спродюсированный гендиректором Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгардом Запашным. В проекте принял участие актер Артем Бобцов. Он рассказал в беседе с «Газетой.ру» о съемках, сообществе маленьких людей и скромной пенсии.

«Я ее оформил очень давно, когда мне было 10 лет. Сначала я был инвалид детства, а после 18 мне дали третью группу пожизненно. Третья группа считается рабочей. Мне капает пенсия небольшая — девять с копейками», — уточнил он.

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Бобцов отметил, что физические особенности не мешают его творческой деятельности. Актер особенно выделяет роль лейтенанта Соколова из «Домашнего ареста». Среди спектаклей у артиста любимая постановка «Раз, два, … четыре, пять» в цирке.

Бобцов рассказал, что состоит в сообществе маленьких людей, которое насчитывает около 60 человек из медийной сферы. Участники обмениваются предложениями о работе и беседуют на бытовые темы.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что каждый месяц получает «копеечную» пенсию. Она уточнила, что размер выплаты составлет 23 тысячи рублей.