Актер Александр Соколовский женился

Он рассказал, что его партнершу зовут Светлана. До этого актер не особо афишировал личную жизнь, поэтому его подписчики очень обрадовались этой новости.

Пара устроила красивую свадебную фотосессию в парке «Изумрудный лес». Соколовский написал трогательный пост, в котором рассказал о своих эмоциях.

«Когда целуешь лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей. Я с тобой невероятно счастлив», — поделился он.

До этого ходили слухи о том, что Соколовский состоит в отношениях с фигуристкой Аделиной Сотниковой. Якобы, у них завязался роман после участия в шоу «Ледниковый период». Тем не менее, никто из них не подтвердил этого.

Ранее актер Виктор Бычков и его супруга Полина Белинская, приняли решение уйти на полную самоизоляцию.

Белинская объяснила это тем, что перенесла инсульт год назад, и теперь восстанавливается. Она уточнила, что иногда они все же выходят на улицу с супругом, но при этом соблюдают все необходимые меры предосторожности.