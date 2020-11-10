10 ноября 2020, 17:52
Бычков и Зелинская ушли на самоизоляцию
Актер Виктор Бычков и его супруга, режиссер Полина Белинская, приняли решение уйти на полную самоизоляцию. Об этом сообщило РИА ФАН.
Белинская объяснила это тем, что перенесла инсульт год назад, и теперь восстанавливается.
«Виктор Николаевич все лето снимался в продолжении сериала „Жуки“ и в продолжении сериала „Две девицы на мели“. А сейчас он отдыхает», — рассказала режиссер.
Она уточнила, что иногда они все же выходят на улицу с супругом, но при этом соблюдают все необходимые меры предосторожности.