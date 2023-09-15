Знаменитости 15 сентября 2023, 01:49 Актер Александр Петров женился на случайной знакомой Актер Александр Петров женился на девушке после нескольких встреч РИА «Новости»

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Российский актер Александр Петров женился. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Петров рассказал поклонникам, что связать себя узами брака решил спустя всего несколько встреч с избранницей.

Возлюбленной актера стала девушка по имени Виктория. Как отметил Петров, она не актриса и не относится к этой индустрии. Также артист добавил, что Виктория не привыкла к публичности.

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Петров познакомился с ней случайно на улице. По словам актера, они поженились спустя несколько свиданий.

«Мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив», — заключил Петров.

В начале сентября актер Сергей Астахов стал отцом во второй раз. Его гражданская жена Виктория Савкеева родила ему сына. Как уточнили СМИ, мальчика назвали Александром. У 54-летнего Астахова уже есть дочь Маша от бывшей жены Виктории Адельфиной. Для Савкеевой сын стал первенцем.