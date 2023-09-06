Знаменитости 06 сентября 2023, 09:03 Сергей Астахов во второй раз стал отцом Сын родился у актера Сергея Астахова Кинопоиск

Читать 360tv в

Актер Сергей Астахов снова стал отцом — его гражданская жена Виктория Савкеева родила ему сына. Об этом сообщило издание Starhit.

По данным издания, мальчика назвали Александром. Его рост при рождении составил 50 сантиметров, вес — 3,6 килограмма.

Реклама

Для 54-летнего Астахова это уже второй ребенок — у него есть дочь Маша от бывшей жены Виктории Адельфиной. Для Савкеевой, которая раньше работала учительницей начальных классов, Александр стал первенцем. Ранее актер говорил в интервью, что хочет еще ребенка.

«Планируем ли пополнение? Конечно! Вик, ты кого хочешь? Мальчика? Да, мальчика хочет!» — говорил он.

Сергей Астахов знаком зрителям по ролям в телефильмах «Дети Арбата», «Есенин», картинам «Королев», «Охота на изюбря», «32 декабря», сериалам «Бедная Настя», «Хиромант», «Гибель империи» и многим другим.