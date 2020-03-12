Агутин спел хит Элджея и Федука «Розовое вино»

Под аккомпанемент симфонического оркестра Агутин исполнил хит молодежи и свою песню «Босоногий мальчик».

Певец уточнил, что раньше не слышал треки Элджея, однако оценил его музыкальный талант.

«По этим куплетам я понимаю, что парень от музыки тоже недалеко ушел, человек тоже из музыкального мира. Потому что ритмически все сделано очень здорово, правильно. Человек без музыкального таланта не способен такое сделать в любом случае», — пояснил исполнитель.

LAB — это авторское шоу Антона Беляева, на котором знаменитости исполняют популярные хиты в необычных аранжировках. В программе уже появлялись Полина Гагарина, Александр Ревва, Jah Khalib и Монеточка.

Ранее эстрадная певица Анжелика Варум и Леонид Агутин появились в шоу «Вечерний Ургант». Артистка раскрыла забавный секрет их бракосочетания.