    12 марта 2020, 16:11

    Агутин спел хит Элджея и Федука «Розовое вино»

    Ольга Ситникова

    Российский певец и композитор Леонид Агутин появился на музыкальном шоу музыканта Антона Беляева LAB в Яндекс.Эфире. Он спел песню хип-хоп исполнителей Элджея и Федука «Розовое вино». Об этом сообщила «Газета.ru».

    Под аккомпанемент симфонического оркестра Агутин исполнил хит молодежи и свою песню «Босоногий мальчик».

    Певец уточнил, что раньше не слышал треки Элджея, однако оценил его музыкальный талант.

    «По этим куплетам я понимаю, что парень от музыки тоже недалеко ушел, человек тоже из музыкального мира. Потому что ритмически все сделано очень здорово, правильно. Человек без музыкального таланта не способен такое сделать в любом случае», — пояснил исполнитель.

    LAB — это авторское шоу Антона Беляева, на котором знаменитости исполняют популярные хиты в необычных аранжировках. В программе уже появлялись Полина Гагарина, Александр Ревва, Jah Khalib и Монеточка.

    Ранее эстрадная певица Анжелика Варум и Леонид Агутин появились в шоу «Вечерний Ургант». Артистка раскрыла забавный секрет их бракосочетания.