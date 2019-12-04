Леонид Агутин забыл свою фамилию во время росписи в ЗАГСе

Во время забавной игры на телепередаче Ивана Урганта артисты поменялись именами. Так, Анжелика взяла фамилию Агутина, а Леонид — Варум. В этот момент певице пришла в голову подробность их церемонии бракосочетания. Варум решила поделиться ей прямо в эфире шоу.

«Когда у Лени спросили в ЗАГСе, какую фамилию он берет, он задумался минуты на полторы на самом деле. Это правда!», — рассказала артистка.

«Да, я иногда торможу на ровном месте», — пояснил Агутин.

«А тут не на ровном. Он действительно задумался», — подчеркнула Варум.

Анжелика Варум и Леонид Агутин поженились в 2000 году. В пятницу, 6 декабря, в Москве пройдет их выступление.