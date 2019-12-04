Леонид Агутин забыл свою фамилию во время росписи в ЗАГСе
Советская и российская эстрадная певица Анжелика Варум и российский певец и композитор Леонид Агутин появились в шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Артистка раскрыла одну деталь их бракосочетания, сообщил сайт «Дни.ру».
Во время забавной игры на телепередаче Ивана Урганта артисты поменялись именами. Так, Анжелика взяла фамилию Агутина, а Леонид — Варум. В этот момент певице пришла в голову подробность их церемонии бракосочетания. Варум решила поделиться ей прямо в эфире шоу.
«Когда у Лени спросили в ЗАГСе, какую фамилию он берет, он задумался минуты на полторы на самом деле. Это правда!», — рассказала артистка.
«Да, я иногда торможу на ровном месте», — пояснил Агутин.
«А тут не на ровном. Он действительно задумался», — подчеркнула Варум.
Анжелика Варум и Леонид Агутин поженились в 2000 году. В пятницу, 6 декабря, в Москве пройдет их выступление.