Знаменитости 07 апреля 2024, 09:39 Агутин назвал слухи о конфликте с Shaman вопиющими Певец Леонид Агутин опроверг слухи о ссоре с Shaman Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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Исполнителям Леониду Агутину и Ярославу Дронову, известному под псевдонимом Shaman, не первый год приписывают вражду. Сами артисты утверждают, что между ними нет конфликтов, сообщил телеканал НТВ.

«Я не рад таким вопросам обычно, но хорошо, что вы спросили, потому что на самом деле случай вопиющий», — заявил Агутин.

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Два года назад после фестиваля эстрадной песни в прессе начала распространяться информация о том, что Агутин демонстративно отказывается общаться с Shaman. Речь идет о фотосессии на мероприятии, когда фотограф попросил Агутина пройти дальше, а тот вежливо отказался, так как место занял уже Shaman, который там давал интервью. Агутин просто не хотел мешать певцу, но его поступок интерпретировали по-иному.

«Я даже не спрашиваю, кто это сделал. Бесполезно искать. Все эти статейки читая, смотря вот на это, я понимаю: известные люди — мы как участники комиксов. За что боролся, на то напоролся. Но есть какие-то вещи, я считаю, за гранью, которые нельзя допускать. Это просто некрасиво», — отметил Агутин.

Shaman также пояснил журналистам НТВ, что не ссорился с Агутиным. Он объяснил, что Агутин не вышел с ним на сцену на съемках «Песни года», так как лежал в это время в больнице.