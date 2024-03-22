Знаменитости 22 марта 2024, 00:47 «Скучновато». Shaman прокомментировал слухи о конфликте с Агутиным Певец Shaman: Агутин не вышел с ним на одну сцену, потому что лежал в больнице РИА «Новости»

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Российский исполнитель Shaman перед концертом в БКЗ в Санкт-Петербург пообщался с поклонниками и рассказал, почему Леонид Агутин не вышел с ним на сцену на съемках «Песни года». Певца процитировал Telegram-канал «Mash на Мойке».

В начале года в СМИ пошли слухи, что Агутин отказался петь на одной сцене с Ярославом Дроновым (настоящее имя Shaman). Якобы из-за их скандала чуть не сорвались съемки программы «Песня года».

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Во время встречи с поклонниками певцу задали вопрос о его скандале с Агутины. Ответил представитель Shaman. Он заявил, что в тот день Агутин не вышел на сцену, потому что лежал в больнице и не принимал участия в социальной жизни.

«Если взять все и рассказать, будет, наверное, скучновато, поэтому о каких-то деталях я, пожалуй, умолчу», — добавил Shaman.

Сам Агутин ранее прокомментировал слухи и заявил, что они с Shaman стали «жертвами обстоятельств». В тот день он и не должен был появляться в завершающей сцене.