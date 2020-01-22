Барабанщик Aerosmith решил судиться с группой

Барабанщик Aerosmith Джоуи Крамер подал в суд на группу. Дело в том, что его отстранили от выступления перед премией Grammy. На нем группу наградят за музыкальные достижения.

По данным Rolling Stone, весной 2019 года Крамер получил несколько незначительных травм и временно перестал участвовать в репетициях группы. Уже осенью минувшего года он попытался вернуться к своим обязанностям, но ему отказали. Музыкант утверждает, что подобное решение противоречит условиям контракта.

Крамер пожаловался прессе что дело вовсе не в деньгах. Ему обидно, ведь вручение Grammy за музыкальные достижения возможно только раз в жизни, а он будет лишен этой чести. Крамер проработал в группе 50 лет.

Представитель Aerosmith отметил, что пока эмоциональное и физическое состояние барабанщика вызывает сомнения.

«Джои Крамер — наш брат, его благополучие имеет для нас первостепенное значение. Однако он не был эмоционально и физически способен выступать с группой, по его собственному признанию, в течение последних шести месяцев. Мы скучали по нему и звали назад, но он сам чувствовал, что не готов. Вдруг он, дотянув до последнего, буквально накануне выступления, требует участия в шоу. Мы оказали бы медвежью услугу ему, самим себе и нашим фанатам, если бы позволили ему присоединиться без репетиций», — цитирует обращение группы издание Вillboard.

Музыканты сообщили, что пригласили барабанщика на награждение, но на сцену выпустить не готовы.

Церемония награждения премией Grammy состоится 26 января.