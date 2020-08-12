Адвокат спрогнозировал шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

Состояние здоровья Михаила Ефремова может сказаться на исполнении приговора. Это весомый аргумент при назначении наказания.

Об этом заявил адвокат Александр Почуев в беседе с «Вечерней Москвой». Он отметил, что существует ряд тяжелых заболеваний, исключающий нахождение под стражей.

При этом юрист отметил, что это не значит, что Ефремов может полностью избежать наказания. Его исполнение могут назначить после полного выздоровления актера. Однако тяжелое состояние артиста способно затянуть дело.

Говорить о том, что это способ защиты, я бы не стал, поскольку состояние Ефремова — очевидное следствие эмоционального и психологического напряжения, ставшего результатом травли Александр Почуев

Почуев подчеркнул, что нужно дождаться диагноза Ефремова, а потом делать выводы о последствиях ухудшения его состояния здоровья.

11 августа должно было пройти очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Уже на входе актеру стало плохо, и он с трудом зашел в здание. Спустя несколько минут приехала скорая. Врачи заподозрили у актера предынфарктное или предынсультное состояние.